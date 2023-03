Poste Italiane inaugura il nuovo Centro per la prevenzione delle frodi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Rivendicato l’incendio di 16 vetture di Poste Italiane a Roma: «La gioia di attaccare lo Stato con il fuoco». Sospe… - Frances93116687 : @sergio_segre Sarebbe stato un problema per Poste Italiane. - TelemiaLaTv : I Vertici di Poste Italiane, la Presidente Maria Bianca Farina, l’AD Matteo Del Fante e il Condirettore Generale Gi… - Adnkronos : Il Centro di Prevenzione Frodi di Poste Italiane vigila 24 ore su 24 sulla sicurezza delle transazioni compiute neg… - Adnkronos : Il Centro di Prevenzione Frodi di Poste Italiane vigila 24 ore su 24 sulla sicurezza delle transazioni compiute neg… -

Dopo il rogo di 16 auto dia Roma, rivendicato dagli anarchici, oggi c'è stato un tentato incendio a due ripetitori a Capannori, in provincia di Lucca. Anche in questo caso la firma è ...E proseguono anche le azioni violente : dopo il rogo di 16 auto dia Roma, rivendicato dagli anarchici, oggi c'è stato un tentato incendio a due ripetitori a Capannori, in provincia di ...L' immagine è ancora top secret , ma gli appassionati di filatelia sono pronti a mettersi in coda per acquistare il francobollo didedicato a Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 , che sarà svelato ufficialmente al pubblico giovedì 23 marzo. L'appuntamento è alle 10.30 nel salone Vanvitelliano di ...

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 Il nuovo Fraud Prevention Center di Poste Italiane è stato inaugurato oggi a Roma dalla Presidente Maria Bianca Farina, dall'AD di Poste Italiane Matteo Del Fante ...I Vertici di Poste Italiane, la Presidente Maria Bianca Farina, l’AD Matteo Del Fante e il Condirettore Generale Giuseppe Lasco, hanno tagliato il nastro della nuova struttura di sicurezza sulle opera ...