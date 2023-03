Portafoglio Digitale, prende il via il piano dell’UE: cos’è e come potrà esserci utile (Di martedì 21 marzo 2023) L’Unione Europea ha stabilito che la maggior parte dei documenti fisici diventeranno del tutto digitali. A quali ci riferiamo? La digitalizzazione degli strumenti fisici sta diventando una realtà sempre più evidente, e per quanto alcuni possano essere scettici sul funzionamento delle nuove tecnologie in arrivo, è chiaro che ogni processo si stia velocizzando come è giusto che sia. Tutto verrà digitalizzato, anche il Portafoglio – Ilovetrading.itQuanto detto vale anche per il possesso o per l’utilizzo di alcune carte in nostro possesso e che un tempo erano soltanto fisiche, mentre adesso verranno digitalizzate come il resto dei documenti. Questa è la nuova direttiva dell’Unione Europea, precisamente Portafogli Europeo per l’identità Digitale, che come avrete intuito servirà per ufficializzare la ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 marzo 2023) L’Unione Europea ha stabilito che la maggior parte dei documenti fisici diventeranno del tutto digitali. A quali ci riferiamo? La digitalizzazione degli strumenti fisici sta diventando una realtà sempre più evidente, e per quanto alcuni possano essere scettici sul funzionamento delle nuove tecnologie in arrivo, è chiaro che ogni processo si stia velocizzandoè giusto che sia. Tutto verrà digitalizzato, anche il– Ilovetrading.itQuanto detto vale anche per il possesso o per l’utilizzo di alcune carte in nostro possesso e che un tempo erano soltanto fisiche, mentre adesso verranno digitalizzateil resto dei documenti. Questa è la nuova direttiva dell’Unione Europea, precisamente Portafogli Europeo per l’identità, cheavrete intuito servirà per ufficializzare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IPicche : @EFaggeta Che verrà collegato al portafoglio digitale. - 0Cicerone : Come misurare il ritorno sull'investimento (ROI) dei progetti di trasformazione digitale? Tratta i progetti come un… - Oklahomar_Ferox : Attenzione: non inserite PIN e puk su carta identità elettronica,ma soprattutto non scaricate il portafoglio digita… -