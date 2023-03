Porta il cibo ai cani della vicina: i due alani la attaccano e la uccidono davanti agli occhi del figlio (Di martedì 21 marzo 2023) Era già andata altre volte a dare da mangiare ai cani della sua vicina e così ha fatto anche giovedì 16 marzo quando è entrata insieme al figlio nella casa accanto alla sua. A quel punto però due alani l’hanno attaccata e uccisa. Siamo a Township, New Bloomfield, Pennsylvania. Kristin Potter è stata aggredita davanti agli occhi del figlio che, stando a quanto riPorta il New York Post, “non appena ha visto i cani iniziare ad attaccare sua madre, ha attraversato di corsa la strada per chiedere a suo fratello di chiamare i servizi di emergenza”. Nonostante l’intervento quasi immediato dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. Brandon Zeiders, il fidanzato della sorella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Era già andata altre volte a dare da mangiare aisuae così ha fatto anche giovedì 16 marzo quando è entrata insieme alnella casa accanto alla sua. A quel punto però duel’hanno attaccata e uccisa. Siamo a Township, New Bloomfield, Pennsylvania. Kristin Potter è stata aggreditadelche, stando a quanto riil New York Post, “non appena ha visto iiniziare ad attaccare sua madre, ha attraversato di corsa la strada per chiedere a suo fratello di chiamare i servizi di emergenza”. Nonostante l’intervento quasi immediato dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. Brandon Zeiders, il fidanzatosorella ...

