“Porcata | sfondo la porta rossa” GF Vip 7 | Daniele choc con Signorini | “So cosa mi avete fatto”

(Di martedì 21 marzo 2023) Il GF Vip 7 ha regalato grandi emozioni, ma anche la furia diDal Moro contro Alfonso. La puntata andata in onda lunedì 20 marzo ha decretato l’eliminazione dal programma di Antonella Fiordelisi; per lei è stato fatale soprattutto l’intervento di sua madre, che aveva chiesto ai fan della ragazza di non votarla per farla uscire a causa dei suoi problemi psicologici nella casa. Invece gioia enorme per Giaele De Donà, che è diventata la terza finalista dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Ma al GF Vip 7 non si poteva non parlare diDal Moro, infatti Alfonsoha ricordato la squalifica avvenuta durante la scorsa settimana e ha avuto un confronto con Oriana Marzoli. Il conduttore Mediaset ha infatti affermato in piena diretta: “Nello scherzo si è perso il controllo, sappiamo come è ...