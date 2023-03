Ponte sullo Stretto e flat tax, Gentiloni fa infuriare la Lega (Di martedì 21 marzo 2023) Tensione fra la Lega di Matteo Salvini e il commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, sul programma fiscale del governo e sui fondi europei del PNRR. In particolare Gentiloni ha criticato il fatto che l’Italia abbia messo in campo misure, dalla flat tax nella riforma fiscale al redivivo progetto del Ponte sullo Stretto, che contrastano coi propositi concordati rispetto all’incasso dei fondi del PNRR: Le parole di Gentiloni “In Italia si presta attenzione al Ponte sullo Stretto e alla flat tax ma c’è un problema di estrema attualità che è il Pnrr. “La seconda sfida è quale ruolo vuole svolgere l’Italia sulla sfida ambientale. La seconda manifattura europea non può ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 marzo 2023) Tensione fra ladi Matteo Salvini e il commissario europeo agli affari economici, Paolo, sul programma fiscale del governo e sui fondi europei del PNRR. In particolareha criticato il fatto che l’Italia abbia messo in campo misure, dallatax nella riforma fiscale al redivivo progetto del, che contrastano coi propositi concordati rispetto all’incasso dei fondi del PNRR: Le parole di“In Italia si presta attenzione ale allatax ma c’è un problema di estrema attualità che è il Pnrr. “La seconda sfida è quale ruolo vuole svolgere l’Italia sulla sfida ambientale. La seconda manifattura europea non può ...

