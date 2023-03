(Di martedì 21 marzo 2023) Per la squadra di Bettarini è la terza vittoria consecutiva per 1 - 0 fuori casa. I neroverdi superano il fanalino di coda e scavalcano il Montaione al terzo ...

Per la squadra di Bettarini è la terza vittoria consecutiva per 1 - 0 fuori casa. I neroverdi superano il fanalino di coda e scavalcano il Montaione al terzo ...

Ponte a Cappiano, che tris Poker per il Monterappoli LA NAZIONE

Per la squadra di Bettarini è la terza vittoria consecutiva per 1-0 fuori casa. I neroverdi superano il fanalino di coda e scavalcano il Montaione al terzo posto.Il Ponte a Cappiano se la gioca con il Capannoli ma alla fine non può nulla. L’Aurora Montaione cade a San Gimignano sul campo della capolista. .