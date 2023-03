“Poesia dolce” di Monica Baldini

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 marzo 2023) La Giornata Mondiale dellae l’inizio della Primavera insieme, una esplosione che si combina in suoni, colori, vibrazioni, emozioni, nella parola che prende vie altre da quando fuoriesce dalla pena, dalla voce e si libra in aria, si veste, si adorna, si decora. Perché scrivo? Per stare bene. Perché altri lo facciano e le poesie restino il rifugio sicuro pieno di potenza? Perché alcuni versi tuonino ancor oggi vigorosi a scalfire le vie, i banchi di scuola, l’immaginario e gli spartiti di discorsi, in metafore? Perché la parola spiega la realtà che altrimenti entrerebbe in noi con algoritmi in modo univoco ma no, non siamo computer né macchine. L’uomo parla, comunica, legge ciò che vede e prova in maniera personale e dà contenuto alla parola che veste la forma, che veste la vita, che veste lo spazio e il tempo. Il linguaggio è essenza di una natura non ...