Vai agli ultimi Twett sull'argomento... banaedr : 'È un malvivente', 'Mi ringrazierai'. Scintille tra Vincenzo De Luca e Fitto -

- Bruxelles annuncia l'approvazione di '14 progetti' di assistenza tecnica che riguardano anche l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Un segnale positivo in vista del via libera ...Da una lato nella predisposizione del Repower Eu, per potere affrontare in modo strutturale il tema della crisi energetica, dall'altra con la ridefinizione dele il coordinamento con l'uso delle ...... per il quale non sono sembrati particolarmente necessari ulteriori finanziamenti, come per D'Amato che ha ricordato tutti i piani finanziari già stanziati in campo europeo, non ultimo il, ...

Pnrr, scintille Gentiloni-Salvini. L'Ue promette sostegno a Roma sulle riforme TGLA7

Bruxelles annuncia l'approvazione di "14 progetti" di assistenza tecnica che riguardano anche l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Un segnale positivo in vista del via libera ...Con i provvedimenti adottati, spiega il ministro, il governo non fa altro che “riportare l’attuazione del piano dentro alle politiche di coesione come è sempre stato” ...