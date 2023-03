Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : (Ansa): la Federcalcio ha trasmesso ai legali di #Cherubini e #Paratici - coinvolti nell’inchiesta plusvalenze… - MarcelloChirico : Il vero rischio che corre la #Juventus è lo stesso di Calciopoli: essere punita pesantemente da #giustiziasportiva… - DiegoDeLucaTwit : Ecco il contenuto della seconda carta #Covisoc ?? E' per consolarvi dei dispiacere che avreta. #Juve #Figc… - Anto_Mauro8 : RT @massimozampini: Nella stagione delle risatine sul meno 15 per le plusvalenze, sulle dimissioni della dirigenza, sulla Juve che gioca ma… - sportli26181512 : Plusvalenze Juve, Gravina: 'Situazione che danneggia il calcio italiano': Gabriele Gravina, presidente della FIGC,… -

Per farla sintetica e un po' cinica e moralista: i giovani meglio metterli in campo che a bilancio, meglio farli diventare calciatori cheartefatte. Per farla 'storica': la Juventus ha ...Castronovo - calciomercato.itIl penalista così sul casoe il ricorso al CONI: 'Ci sono elementi per annullare la penalizzazione di 15 punti alla Juventus al CONI senza rinvio per ...La proiezione parte dal presupposto che lariavrà indietro i 15 punti di penalizzazione dopo il caso. In tal caso la squadra di Allegri sarebbe 'solo' a - 15 dal Napoli, punti che ...

Plusvalenze Juve, Gravina: «Situazione che danneggia il calcio» Calcio e Finanza

Palermo Football Conference, interviene l’avvocato Castronovo sul caso Juve e il ricorso al CONI. Le sue dichiarazioni Nel corso della Palermo Football Conference, evento in collaborazione con l’Unive ...La vittoria di San Siro è solo lo specchio di un lavoro che dura da tempo, a volte sottovalutato ma con un’impronta forte. E che produce risultati, tanto di squadra quanto individuali ...