"Più feroce è, meglio è": Piero Chiambretti, lo schiaffo ad Aldo Grasso (Di martedì 21 marzo 2023) Con La Tv dei 100 e uno Piero Chiambretti ha deciso di puntare sui più piccoli e sul futuro. Un mondo completamente cambiato in cui neppure la satira ha più il potere di prima ma nel quale il Pierino della tv ripone le proprie speranze proprio sui bambini, tanto da averli resi protagonisti del suo nuovo show su Canale 5. Un esperimento in tre prime serate di mercoledì. La prima, andata in onda la scorsa settimana, ha vinto alla grande la battaglia dell'audience. «È un progetto articolato che credo possa avere anche possibilità di essere venduto all'estero». Domani lo show tornerà in scena con ospiti speciali come Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Belen Rodriguez e Vittorio Sgarbi, chiamati a rispondere alle domande senza filtri dei bimbi. La prima domanda è d'obbligo. Che satira tira con Meloni e la destra al governo? «Tira la stessa aria di prima, non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Con La Tv dei 100 e unoha deciso di puntare sui più piccoli e sul futuro. Un mondo completamente cambiato in cui neppure la satira ha più il potere di prima ma nel quale il Pierino della tv ripone le proprie speranze proprio sui bambini, tanto da averli resi protagonisti del suo nuovo show su Canale 5. Un esperimento in tre prime serate di mercoledì. La prima, andata in onda la scorsa settimana, ha vinto alla grande la battaglia dell'audience. «È un progetto articolato che credo possa avere anche possibilità di essere venduto all'estero». Domani lo show tornerà in scena con ospiti speciali come Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Belen Rodriguez e Vittorio Sgarbi, chiamati a rispondere alle domande senza filtri dei bimbi. La prima domanda è d'obbligo. Che satira tira con Meloni e la destra al governo? «Tira la stessa aria di prima, non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... assilvia1 : Questa ha chiesto a un ragazzo di 22 anni che si è visto morire il fratellino di 6anni tra le braccia 'sei a conosc… - chiccodigrano : RT @antonio_randino: “Prego San Giuseppe che, con quell’amore e con la generosità con cui custodì Gesù, custodisca l’anima tua e come lo di… - SemplicementeGL : RT @antonio_randino: “Prego San Giuseppe che, con quell’amore e con la generosità con cui custodì Gesù, custodisca l’anima tua e come lo di… - marco_astolfi73 : Dai ancora un paio di settimane e il caso famiglie feroce verrà dimenticato dalla stampa di sinistra, come per la d… - ChiefaVincenza : RT @antonio_randino: “Prego San Giuseppe che, con quell’amore e con la generosità con cui custodì Gesù, custodisca l’anima tua e come lo di… -