Pistacchi | arachidi o mandorle? Dimmi quale preferisci e scopri chi sei nell’animo più profondo | rimani a bocca aperta

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 21 marzo 2023) La frutta secca è buona tutta, ma cosain assoluto tra? La risposta potrebbe rivelarti chi sei veramente! Perfetta per un aperitivo, ottima come spuntino fit per perdere peso con gusto e deliziosa da sgranocchiare quando si guarda un film su Netflix o al cinema, la frutta secca sta bene su tutto. Ecco perché raramente riusciamo a resistere al suo richiamo dolce, croccante e salato allo stesso tempo. Test frutta secca preferita – Grantennistoscana.itChe siano, poco cambia: la frutta secca resta comunque un alimento straconsigliato, specialmente all’interno di un’alimentazione sana, corretta, equilibrata. Oltre a essere buona, infatti, tutta la tipologia di frutta secca rientra tra i cosiddetti ...