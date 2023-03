Pippo Inzaghi di nuovo papà, l’annuncio su Instagram: “Sei la nostra immensa gioia” (Di martedì 21 marzo 2023) È arrivata la primavera ma per la famiglia di Pippo Inzaghi questo giorno ha assunto un valore ancor più speciale. L’allenatore è diventato papà per la seconda volta e ha potuto finalmente stringere tra le braccia la piccola Emilia, frutto dell’amore con la compagna Angela Robusti. La coppia ha deciso di condividere la lieta notizia con amici e follower: le prime foto della bambina pubblicate su Instagram sono pura dolcezza. Pippo Inzaghi di nuovo papà, è nata la piccola Emilia Quando la compagna Angela Robusti ha dato l’annuncio della gravidanza qualche mese fa, Pippo Inzaghi era letteralmente al settimo cielo. Scorrere le immagini condivise sui loro canali social era come fare un’iniezione di ... Leggi su dilei (Di martedì 21 marzo 2023) È arrivata la primavera ma per la famiglia diquesto giorno ha assunto un valore ancor più speciale. L’allenatore è diventatoper la seconda volta e ha potuto finalmente stringere tra le braccia la piccola Emilia, frutto dell’amore con la compagna Angela Robusti. La coppia ha deciso di condividere la lieta notizia con amici e follower: le prime foto della bambina pubblicate susono pura dolcezza.di, è nata la piccola Emilia Quando la compagna Angela Robusti ha datodella gravidanza qualche mese fa,era letteralmente al settimo cielo. Scorrere le immagini condivise sui loro canali social era come fare un’iniezione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Reggina_1914 : Benvenuta Emilia! La Reggina saluta con grande felicità la nascita di Emilia e abbraccia con affetto e gioia la sig… - RossoneroDomy : RT @Reggina_1914: Benvenuta Emilia! La Reggina saluta con grande felicità la nascita di Emilia e abbraccia con affetto e gioia la signora A… - giusev76 : RT @rep_milano: Pippo Inzaghi è di nuovo papà: è nata Emilia, la seconda figlia con la compagna Angela Robusti - ClaudioStiglia1 : RT @NonEvoluto: Auguri al nostro Pippo #Inzaghi per la nascita della piccola Emilia. Da oggi anche il #MilanFemminile può sperare in una su… - sportface2016 : Fiocco rosa per Pippo Inzaghi: è nata la figlia Emilia -