Pietro Mennea, 10 anni fa moriva la Freccia del Sud: i suoi 200 metri che resistono al tempo (Di martedì 21 marzo 2023) Dieci anni fa moriva Pietro Mennea, icona leggendaria dello sport italiano. Il 21 marzo 2013 la "Freccia del Sud" ci lasciava all'età di 61 anni a causa di un tumore al pancreas e da quel giorno l'atletica mondiale piange la sua scomparsa. Nella giornata di oggi, a Roma si celebra il suo mito con una cerimonia che si terrà allo stadio dei Marmi: l'orario evoca il suo storico tempo nei 100 metri e, infatti, avrà inizio alle ore 10.01. Inoltre, dal 2013, ogni 12 settembre l'atletica leggera italiana celebra il Pietro Mennea Day, in ricordo del record mondiale dei 200 metri piani a Città del Messico, 1979, con quell'indimenticabile 19?72 che ancora resta la migliore prestazione azzurra di sempre.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : C'era una volta la Freccia del Sud, 10 anni senza Pietro Mennea. Sfidava Borzov, Quarrie e una Porsche, Alì volle c… - Eurosport_IT : Dieci anni fa ci lasciava la Freccia del Sud ???? Ricordiamo l'immenso Pietro Mennea con la vittoria dell'oro olimpi… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Dieci anni fa ci lasciava la Freccia del Sud ???? Ricordiamo l'immenso Pietro Mennea con la vittoria dell'oro olimpico nei… - dnepimolineris : 'ciò che conta davvero non è vincere nello sport, ma vincere nella vita... per vincere nella vita occorre trovare i… - MMarturini : RT @atleticaitalia: ?????? ???????????? ???????????? ?? ? 10 anni senza Pietro Mennea, il Campione infinito che rimane per sempre nel cuore di chi ama lo… -