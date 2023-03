Piazza San Carlo | chiesta conferma della condanna per Appendino

(Di martedì 21 marzo 2023) Laa 18 mesi di reclusione di Chiaraè statadalla Procura generale al processo d'appello, in corso a Torino per i fatti diSan. La parlamentare ...

La conferma della condanna a 18 mesi di reclusione di Chiara Appendino è stata chiesta dalla Procura generale al processo d'appello, in corso a Torino per i fatti di piazza San Carlo. La parlamentare del MoVimento 5 Stelle è chiamata in causa della veste di sindaca del capoluogo piemontese per quel che accadde la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate ...

La conferma della condanna a 18 mesi di reclusione di Chiara Appendino è stata chiesta dalla Procura generale al processo d'appello, in corso a Torino per i fatti di piazza San Carlo. La parlamentare ...Prima sosta nel territorio nursino al Monastero di San Benedetto in Monte dove è stata accolta dal Priore Padre Benedetto Nivakoff e dai Monaci per poi scendere in Piazza San Benedetto. Ad attenderla ...