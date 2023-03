Piantedosi non applica le leggi contro l’antisemitismo perché non piacciono a Salvini? (Repubblica) (Di martedì 21 marzo 2023) Su Repubblica, Paolo Berizzi si rivolge al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: possibile che non si faccia nulla per arginare la deriva di violenza antisemita negli stadi? Eppure le leggi ci sono, basterebbe applicarle, come la legge Mancino, del 1993, che punisce proprio la propaganda e l’incitamento alle teorie nazifasciste. “Gli stadi sono ancora territorio italiano oppure zona extraterritoriale? Valgono anche lì le leggi applicate (poco, peraltro) altrove o sono sospese? In particolare una: la legge Mancino, che dal 1993 agisce contro ogni forma di propaganda o di incitamento alle teorie nazifasciste, coprendo quindi anche le motivazioni etniche, razziali e religiose. Rivolgiamo queste domande al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Su, Paolo Berizzi si rivolge al ministro dell’Interno Matteo: possibile che non si faccia nulla per arginare la deriva di violenza antisemita negli stadi? Eppure leci sono, basterebberle, come la legge Mancino, del 1993, che punisce proprio la propaganda e l’incitamento alle teorie nazifasciste. “Gli stadi sono ancora territorio italiano oppure zona extraterritoriale? Valgono anche lì lete (poco, peraltro) altrove o sono sospese? In particolare una: la legge Mancino, che dal 1993 agisceogni forma di propaganda o di incitamento alle teorie nazifasciste, coprendo quindi anche le motivazioni etniche, razziali e religiose. Rivolgiamo queste domande al ministro dell’Interno, Matteo, dopo ...

