Phisikk du role – Le giornate per tirarci su il morale

(Di martedì 21 marzo 2023) Ieri, 20 marzo, era la giornata mondiale della felicità. Oggi, 21, il primo giorno di primavera – come cantavano con qualche tristezza abbandonica i Dik Dik 54 anni fa – è la giornata della poesia. E che vogliamo di più dalla vita? Felici di poetare ci rivolgiamo grati all’Onu che ci affranca dalle ordinarie mestizie consolandoci con questa endiadi strepitosa e profondamente umana che si tiene insieme per sua intrinseca natura. Infatti, con tutto l’affetto che il nuovo art. 9 della Costituzione rivolge agli animali, la piccola differenza che qualche volta (non sempre, in verità) distingue l’essere umano dall’essere animale è la capacità di poetare e di provare l’ emozione della felicità per un gesto artistico, per un innamoramento, per esempio, e non solo per un piatto di bucatini all’amatriciana (che comunque avrebbe il suo che…). Finora, infatti, non si ha notizia della sindrome di ...