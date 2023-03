Phisikk du role - Le giornate per tirarci su il morale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... formichenews : Phisikk du role – Una convenzione per riformare la #Costituzione. La rubrica di Pino Pisicchio… -

Ieri, 20 marzo, era la giornata mondiale della felicità. Oggi, 21, il primo giorno di primavera - come cantavano con qualche tristezza abbandonica i Dik Dik 54 anni fa - è la giornata della poesia. E ...La Presidente Meloni è l'erede dell'esperienza politica che non partecipò al 'patto costituzionale' sottoscritto col popolo italiano dalle forze politiche antifasciste attraverso i rappresentanti ...Trent'anni fa, nel 1993, il mondo globale entrava senza averne particolare consapevolezza in un'era nuova, poggiata sulla solidità dei mattoni caduti qualche anno prima dai muri di Berlino e dai Paesi ...