Petardi alla partita Ischia-Pompei: denunciati 7 tifosi (Di martedì 21 marzo 2023) Avevano portato Petardi alla partita Ischia-Pompei: i denunciati, tifosi della squadra ospite, avevano 18 fumogeni Petardi alla partita Ischia-Pompei. Domenica mattina gli agenti del Commissariato di Ischia hanno denunciato 7 persone per possesso di artifizi pirotecnici. Gli agenti sono intervenuti nell'ambito del servizio predisposto per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell'incontro di calcio Ischia-Pompei presso lo stadio "Mazzella". Durante i servizi di filtraggio per l'accesso all'impianto sportivo hanno sorpreso i sette, di età compresa tra i 23 e 33 anni e tutti appartenenti alla tifoseria ...

