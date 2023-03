Perché Putin incriminato all’Aja è un passo verso i negoziati (Di martedì 21 marzo 2023) Il tribunale internazionale prevede che ogni indagine possa essere bloccata dall’Onu – nel cui Consiglio di sicurezza siedono Russia e Cina – se c’è occasione di pace. Quindi è un elemento negoziale. Per chi chiede lo stop all’invio delle armi dovrebbe essere una buona notizia Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 marzo 2023) Il tribunale internazionale prevede che ogni indagine possa essere bloccata dall’Onu – nel cui Consiglio di sicurezza siedono Russia e Cina – se c’è occasione di pace. Quindi è un elemento negoziale. Per chi chiede lo stop all’invio delle armi dovrebbe essere una buona notizia

