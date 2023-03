Perché può essere la Turchia la chiave per il dossier migranti (Di martedì 21 marzo 2023) Replicare il modello dell’accordo siglato tra Ue e Turchia nel 2016 anche per le rotte del Mediterraneo centrale, al fine di gestire un fenomeno che sta diventando strutturale. Questo l’impegno che il presidente del Consiglio ha preso in Parlamento, prima del Consiglio europeo del prossimo 23 marzo, nella consapevolezza che l’obiettivo del governo è quello di allargare le maglie della condivisione di responsabilità e di iniziative politiche Perché “le frontiere marittime dell’Italia sono le frontiere europee e l’Ue è chiamata a difenderle”. Immigrazione In Senato Giorgia Meloni ha messo l’accento sul comune denominatore geopolitico di emergenze come l’immigrazione e la guerra in Ucraina: il fil rouge che accompagna il ragionamento del governo è che prima di ogni diritto a migrare c’è il diritto di non essere costretti a migrare, per ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) Replicare il modello dell’accordo siglato tra Ue enel 2016 anche per le rotte del Mediterraneo centrale, al fine di gestire un fenomeno che sta diventando strutturale. Questo l’impegno che il presidente del Consiglio ha preso in Parlamento, prima del Consiglio europeo del prossimo 23 marzo, nella consapevolezza che l’obiettivo del governo è quello di allargare le maglie della condivisione di responsabilità e di iniziative politiche“le frontiere marittime dell’Italia sono le frontiere europee e l’Ue è chiamata a difenderle”. Immigrazione In Senato Giorgia Meloni ha messo l’accento sul comune denominatore geopolitico di emergenze come l’immigrazione e la guerra in Ucraina: il fil rouge che accompagna il ragionamento del governo è che prima di ogni diritto a migrare c’è il diritto di noncostretti a migrare, per ...

