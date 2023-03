“Perché ora fa tutto questo?”. GF Vip 7, Giaele De Donà scoperta così subito dopo la puntata (Di martedì 21 marzo 2023) GF Vip 7, Giaele De Donà è la terza finalista del programma: quando mancano poche settimane raggiunge Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Una notizia arrivata un po’ a sorpresa tanto che pure i fan del programma hanno preso a commentare in maniera durissima. Scrive un’utente: “Avete votato delle nullità solo per far uscire Antonella che insieme a Nikita se la meritavano veramente sprecando solo posti per la finale, ma ragionate, a questo punto era meglio Andrea almeno non ha sparato merda e cazzate dal 1 giorno”. E ancora: “Tutti contro Antonella e poi leggo messaggi che etichettano Giaele e Micol con gli stessi aggettivi che ha usato Antonella… ridicoli!! Adesso godetevi Giaele e la sua inutilità nel programma. Resta unica vincitrice Antonella con la sua sincerità e schiettezza che a molti in quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) GF Vip 7,Deè la terza finalista del programma: quando mancano poche settimane raggiunge Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Una notizia arrivata un po’ a sorpresa tanto che pure i fan del programma hanno preso a commentare in maniera durissima. Scrive un’utente: “Avete votato delle nullità solo per far uscire Antonella che insieme a Nikita se la meritavano veramente sprecando solo posti per la finale, ma ragionate, apunto era meglio Andrea almeno non ha sparato merda e cazzate dal 1 giorno”. E ancora: “Tutti contro Antonella e poi leggo messaggi che etichettanoe Micol con gli stessi aggettivi che ha usato Antonella… ridicoli!! Adesso godetevie la sua inutilità nel programma. Resta unica vincitrice Antonella con la sua sincerità e schiettezza che a molti in quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NdrCcc : Quando le persone che si stanno preoccupando per il clima avranno l’età di quelli che ora si preoccupano per i monu… - SimoneAlliva : 'Ho presentato una legge contro l'#uteroinaffitto da punire anche se praticato all'estero, perché in Italia è già v… - myrtamerlino : In Costa Smeralda un hotel di super lusso paga 520€ di canone annuo, ma un buffet costa 230€. Con 2 clienti sta a p… - papavero27 : RT @AgainCarlakak: ANCORA PUTIN (oggi alla Conferenza con i delegati di 40 Paesi africani): 'Avevamo prorogato l'accordo sul grano perchè… - Marco98895697 : RT @Pasqual63670773: #Fazio a differenza di #Giletti conduce un programma #CTCF dove è sempre sereno e pacato perché se la cantano e se la… -