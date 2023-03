Perché la riforma del Patto di stabilità conviene all’Italia (Di martedì 21 marzo 2023) La frugalità non ha funzionato. Invocare le vecchie regole, Perché tanto le sanzioni non venivano applicate, è una postura miope. La riforma della governance europea è migliorabile, ma a partire dalla proposta della Commissione che va verso la flessibilità e soprattutto la gradualità. «C’è oggi la consapevolezza – ha detto Jacques Moscianese, executive director di Intesa Sanpaolo, all’evento organizzato dal Gruppo a Milano – che misure di austerità troppo severe non solo provochino fortissime tensioni sociali, ma alla fine non migliorino la sostenibilità del debito. Questa consapevolezza non c’era nel 2011/12!» Dopo quella stagione, Bruxelles deve ricostruire la fiducia. Quella tra gli Stati membri e i loro governi, ma anche quella con l’opinione pubblica. Lo spiega chiaramente Marco Buti, capo di gabinetto del Commissario Paolo Gentiloni, mentre ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 marzo 2023) La frugalità non ha funzionato. Invocare le vecchie regole,tanto le sanzioni non venivano applicate, è una postura miope. Ladella governance europea è migliorabile, ma a partire dalla proposta della Commissione che va verso la flessibilità e soprattutto la gradualità. «C’è oggi la consapevolezza – ha detto Jacques Moscianese, executive director di Intesa Sanpaolo, all’evento organizzato dal Gruppo a Milano – che misure di austerità troppo severe non solo provochino fortissime tensioni sociali, ma alla fine non migliorino la sostenibilità del debito. Questa consapevolezza non c’era nel 2011/12!» Dopo quella stagione, Bruxelles deve ricostruire la fiducia. Quella tra gli Stati membri e i loro governi, ma anche quella con l’opinione pubblica. Lo spiega chiaramente Marco Buti, capo di gabinetto del Commissario Paolo Gentiloni, mentre ...

