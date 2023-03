“Perché Giaele è arrivata in finale”. GF Vip, si scopre tutto dopo la grande sorpresa (Di martedì 21 marzo 2023) Come il televoto della scorsa settimana, che nessuno credeva si sarebbe chiuso con Micol Incorvaia in qualità di seconda finalista del GF Vip 7, la 43esima puntata ha lasciato basiti i telespettatori. Antonella Fiordelisi è stata eliminata e Giaele De Donà è diventata la terza concorrente in finale. Com’è successo? dopo la puntata dello scorso giovedì, Antonella Fiordelisi era rimasta così provata da far, senza pensarci troppo e presa dallo sconforto per il GF Vip 7, un appello ai suoi fandom per mandarla a casa. Ma diversi fan sapevano fosse solo una crisi passeggera. Intanto, Giaele De Donà si gode il posto da terza finalista. GF Vip, Perché Giaele De Donà è arrivatain finale Quel che è fatto è fatto. Che sia stato per il volere dei ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 marzo 2023) Come il televoto della scorsa settimana, che nessuno credeva si sarebbe chiuso con Micol Incorvaia in qualità di seconda finalista del GF Vip 7, la 43esima puntata ha lasciato basiti i telespettatori. Antonella Fiordelisi è stata eliminata eDe Donà è diventata la terza concorrente in. Com’è successo?la puntata dello scorso giovedì, Antonella Fiordelisi era rimasta così provata da far, senza pensarci troppo e presa dallo sconforto per il GF Vip 7, un appello ai suoi fandom per mandarla a casa. Ma diversi fan sapevano fosse solo una crisi passeggera. Intanto,De Donà si gode il posto da terza finalista. GF Vip,De Donà èinQuel che è fatto è fatto. Che sia stato per il volere dei ...

