“Perché è uscita”. Antonella fuori dal GF Vip, c’è chi confessa e racconta cosa è successo davvero (Di martedì 21 marzo 2023) Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal GF Vip 7. Un vero colpo di scena durante l’ultimo appuntamento in diretta con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Solo l’8% ha votato per salvarla. Una richiesta partita dalla madre dell’ex schermitrice. La madre infatti, nei giorni precedenti, ha esortato tutti coloro che avessero mai tenuto alla figlia, di non votarla e lasciarla uscire per il suo bene. Alla fine la richiesta della donna è stata esaudita e Antonella Fiordelisi è risultata la meno votata dal pubblico. La puntata si è aperta con un monito ai concorrenti. Alfonso Signorini ha tranquillizzato i vipponi rimasti in gioco che non dovranno pagare alcuna penale in caso di abbandono anticipato: “Se non reggete più quest’esperienza, vi ricordo che il GF Vip è un gioco, non un carcere. Se non reggete più lo stress, potete e dovete lasciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023)Fiordelisi è stata eliminata dal GF Vip 7. Un vero colpo di scena durante l’ultimo appuntamento in diretta con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Solo l’8% ha votato per salvarla. Una richiesta partita dalla madre dell’ex schermitrice. La madre infatti, nei giorni precedenti, ha esortato tutti coloro che avessero mai tenuto alla figlia, di non votarla e lasciarla uscire per il suo bene. Alla fine la richiesta della donna è stata esaudita eFiordelisi è risultata la meno votata dal pubblico. La puntata si è aperta con un monito ai concorrenti. Alfonso Signorini ha tranquillizzato i vipponi rimasti in gioco che non dovranno pagare alcuna penale in caso di abbandono anticipato: “Se non reggete più quest’esperienza, vi ricordo che il GF Vip è un gioco, non un carcere. Se non reggete più lo stress, potete e dovete lasciare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frankgabbani : Il singolo “Volevamo Solo Essere Felici” ha compiuto 1 anno! ???? Questa canzone significa tanto per me, non solo per… - SignaniAlba : RT @kazzeggio2_0: Caro Forum puoi convincerti quanto vuoi che Antonella è uscita soltanto perché volevate voi. La verità la sa tutta Italia… - Pao00048690 : RT @francy01950834: #donnalisi Oriana che si lamenta della disparità di trattamento tra Edo e Dani Non per Dani Perché pensavo pure lei di… - francy01950834 : #donnalisi Oriana che si lamenta della disparità di trattamento tra Edo e Dani Non per Dani Perché pensavo pure lei… - marco_giobbi : RT @CislNazionale: “La riforma Fornero è sbagliata e va cambiata perchè ha alzato un muro di rigidità in uscita dal mercato del #lavoro. Bi… -