Perché Claudio Amendola si è separato da Francesca Neri (Di martedì 21 marzo 2023) Claudio Amendola e Francesca Neri hanno da poco deciso di separarsi, dopo 25 anni trascorsi insieme. I due artisti sono stati sposati per 12 anni. Claudio e Francesca avrebbero trovato un accordo attraverso l'operato degli avvocati. Claudio e Francesca in ogni caso continueranno presumibilmente ad essere legati da un forte sentimento d'affetto. Dalla loro relazione è nato Rocco Amendola, che ha un gran bel rapporto con entrambi i suoi genitori. Claudio Amendola e Francesca Neri: una storia d'amore sbocciata sul set Claudio Amendola qualche tempo fa, ha fatto sapere che la separazione da Francesca Neri ...

