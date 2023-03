Perché Bakhmut è lo specchio della guerra in Ucraina (Di martedì 21 marzo 2023) La battaglia per Bakhmut dura da più di sei mesi. Ma Perché quella cittadina di settantamila persone è così importante? E Perché entrambi i contendenti vi assegnano grande valore? Ha provato a rispondere Rob Lee, senior fellow del Foreign Policy Research Institute, in una analisi condivisa sui suoi canali social. La cittadina di Bakhmut, situata nella regione di Donetsk e denominata Artyomovsk fino al 2016, vede i primi scontri armati già nel 2014 quando le forze secessioniste filorusse approfittano dei disordini scatenati dall’annessione della Crimea per espellere i presidi militari ucraini prendendo il controllo di una parte della città. L’intervento delle forze ucraine, regolari e paramilitari, poco dopo respinge i filorussi prima fuori dall’area urbana e poi definitivamente verso ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) La battaglia perdura da più di sei mesi. Maquella cittadina di settantamila persone è così importante? Eentrambi i contendenti vi assegnano grande valore? Ha provato a rispondere Rob Lee, senior fellow del Foreign Policy Research Institute, in una analisi condivisa sui suoi canali social. La cittadina di, situata nella regione di Donetsk e denominata Artyomovsk fino al 2016, vede i primi scontri armati già nel 2014 quando le forze secessioniste filorusse approfittano dei disordini scatenati dall’annessioneCrimea per espellere i presidi militari ucraini prendendo il controllo di una partecittà. L’intervento delle forze ucraine, regolari e paramilitari, poco dopo respinge i filorussi prima fuori dall’area urbana e poi definitivamente verso ...

