“Perché Antonella è uscita” GF Vip | la verità solo diverse ore dopo | “Non c’era altra scelta”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 21 marzo 2023) Nella puntata andata in onda lo scorso giovedì,Fiordelisi sembrava molto provata e ha fatto un appello ai Donnalisi per farla uscire. Inoltre, la madre ha pubblicato una lunga lettera di ‘denuncia’ contro i modi del GF Vip 7 indirizzata a Pier Silvio Berlusconi. In una lettera, i fan le hanno svelato com’è andata. Un esercito di sostenitori ha lavorato per mesi su Twitter per sostenereFiordelisi e il percorso intrapreso lo scorso settembre al GF Vip 7 e conclusosi ad un passo dalla Finale. Lei non ha reagito per nulla bene scoprendo di essereper un appello fatto in un momento passeggero. Arriva la. GF Vip,Fiordelisi è“Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a ...