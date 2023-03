"Per Pioli è finita, chi arriva al suo posto": Milan, bomba di Walter Sabatini (Di martedì 21 marzo 2023) Il Milan potrebbe cambiare allenatore. In panchina la posizione di Stefano Pioli si fa sempre più delicata. La sconfitta con l'Udinese ha riaperto antiche crepe che sembravano superate. I rossoneri adesso devono mettere in cassaforte il quarto posto per la Champions e di fatto l'andamento in campionato non permette nulla di buono. Infatti il Milan deve guardarsi le spalle dalle agguerrite concorrenti e in tutto questo c'è anche l'incognita della penalizzazione Juve che potrebbe ribaltare la classifica nel caso in cui venga annullata. A questo punto dietro le quinte, come riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri si stanno muovendo. A lanciare il sasso è Walter Sabatini che di avanza l'ipotesi dell'arrivo di Luis Enrique sulla panchina rossonera. Il tecnico spagnolo che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Ilpotrebbe cambiare allenatore. In panchina la posizione di Stefanosi fa sempre più delicata. La sconfitta con l'Udinese ha riaperto antiche crepe che sembravano superate. I rossoneri adesso devono mettere in cassaforte il quartoper la Champions e di fatto l'andamento in campionato non permette nulla di buono. Infatti ildeve guardarsi le spalle dalle agguerrite concorrenti e in tutto questo c'è anche l'incognita della penalizzazione Juve che potrebbe ribaltare la classifica nel caso in cui venga annullata. A questo punto dietro le quinte, come riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri si stanno muovendo. A lanciare il sasso èche di avanza l'ipotesi dell'arrivo di Luis Enrique sulla panchina rossonera. Il tecnico spagnolo che ha ...

