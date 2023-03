Per il ministro Bezalel Smotrich i palestinesi non esistono (Di martedì 21 marzo 2023) A Parigi, il ministro ha negato l’esistenza del popolo palestinese senza nessun timore di alimentare una crisi violenta. E indifferente alle critiche arrivate da Ramallah, Amman e Bruxelles. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 21 marzo 2023) A Parigi, ilha negato l’esistenza del popolo palestinese senza nessun timore di alimentare una crisi violenta. E indifferente alle critiche arrivate da Ramallah, Amman e Bruxelles. Leggi

