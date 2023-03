Per il Guardian Southgate è Fantozzi: «Subisce tutto in silenzio, un masochismo sconcertante» (Di martedì 21 marzo 2023) “Eccoci qui: l’ultimo ballo”. Per il Guardian le partite contro Italia (a Napoli) e Ucraina di questa settimana segnano l’inizio di quello che sarà quasi certamente l’ultimo ciclo di Gareth Southgate come ct dell’Inghilterra. E il contesto non è piacevole. Per Jonathan Liew “il pubblico che Southgate ha cercato con tanto fervore di unire negli ultimi sei anni non ci sarà. Il senso di vicinanza e comunione nazionale che Southgate ha sempre desiderato attorno a questa squadra nemmeno. C’è ancora qualcuno su quest’isola che deve prendere una decisione su questo tizio? Gareth Southgate, al massimo il 50% dell’Inghilterra è con te”. Liew analizza il contesto. “Da dove provenga questa rabbia è una domanda più complessa”, ma non è la politica. Troppo banale. Secondo il premiato editorialista del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) “Eccoci qui: l’ultimo ballo”. Per ille partite contro Italia (a Napoli) e Ucraina di questa settimana segnano l’inizio di quello che sarà quasi certamente l’ultimo ciclo di Garethcome ct dell’Inghilterra. E il contesto non è piacevole. Per Jonathan Liew “il pubblico cheha cercato con tanto fervore di unire negli ultimi sei anni non ci sarà. Il senso di vicinanza e comunione nazionale cheha sempre desiderato attorno a questa squadra nemmeno. C’è ancora qualcuno su quest’isola che deve prendere una decisione su questo tizio? Gareth, al massimo il 50% dell’Inghilterra è con te”. Liew analizza il contesto. “Da dove provenga questa rabbia è una domanda più complessa”, ma non è la politica. Troppo banale. Secondo il premiato editorialista del ...

