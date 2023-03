Per combattere la Wagner serve un codice dei crimini internazionali (Di martedì 21 marzo 2023) Sono tre gli errori che commettiamo quando pensiamo che nessuno sarà chiamato a rispondere per i possibili crimini di guerra commessi dal Gruppo Wagner in Ucraina. Il primo è credere che la Russia possa usare la Wagner per sottrarsi al rispetto delle leggi di guerra e sfuggire alle proprie responsabilità. Il secondo è considerare ancora il Gruppo Wagner come uno strumento di guerra ibrida. Il terzo è ritenere che nulla possa essere fatto per punire gli eventuali colpevoli. Nessuna di questa tre affermazioni è corretta. Per comprendere perché, dobbiamo innanzitutto chiarire chi è il Gruppo Wagner. Comparso per la prima volta proprio in Ucraina nel 2014, il Gruppo Wagner è una compagnia militare privata fondata in Russia da Evgenij Prigožin, un oligarca legato al Presidente Putin. Da ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) Sono tre gli errori che commettiamo quando pensiamo che nessuno sarà chiamato a rispondere per i possibilidi guerra commessi dal Gruppoin Ucraina. Il primo è credere che la Russia possa usare laper sottrarsi al rispetto delle leggi di guerra e sfuggire alle proprie responsabilità. Il secondo è considerare ancora il Gruppocome uno strumento di guerra ibrida. Il terzo è ritenere che nulla possa essere fatto per punire gli eventuali colpevoli. Nessuna di questa tre affermazioni è corretta. Per comprendere perché, dobbiamo innanzitutto chiarire chi è il Gruppo. Comparso per la prima volta proprio in Ucraina nel 2014, il Gruppoè una compagnia militare privata fondata in Russia da Evgenij Prigožin, un oligarca legato al Presidente Putin. Da ...

