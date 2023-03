Per Antonio Di Fazio chiesta condanna in appello a 12 anni per le violenze sessuali: scortato in aula su richiesta delle parti civili (Di martedì 21 marzo 2023) L'ex manager farmaceutico era stato condannato in primo grado a 15 anni e mezzo: avrebbe abusato delle sue vittime stordendole con dosi di benzodiazepine sciolti nelle bevande che offriva Leggi su repubblica (Di martedì 21 marzo 2023) L'ex manager farmaceutico era statoto in primo grado a 15e mezzo: avrebbe abusatosue vittime stordendole con dosi di benzodiazepine sciolti nelle bevande che offriva

