Pensioni, Macron salvo per 9 voti. Parigi esplode (Di martedì 21 marzo 2023) Macron è salvo. E Parigi brucia. Dopo un lunghissimo pomeriggio di votazioni all'Assemblée National, il presidente francese ha evitato per un soffio la sfiducia e portato a casa la sua contestatissima ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023). Ebrucia. Dopo un lunghissimo pomeriggio di votazioni all'Assemblée National, il presidente francese ha evitato per un soffio la sfiducia e portato a casa la sua contestatissima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : #Francia ????: il voto di sfiducia per la Prima Ministra Élisabeth Borne fallisce solo per nove voti, con 278 voti a… - sandrogozi : Tanti non sono più abituati a un leader che rispetta il patto con gli elettori e fa ciò che ha promesso in campagna… - putino : #Francia ????: anche il secondo voto di sfiducia presentato da Le Pen contro la Prima Ministra Élisabeth Borne fallis… - astrale66 : Pensioni, cosa prevede la riforma in Francia tanto cara a Macron (diventata legge senza passare dal Parlamento) - davisigotho : RT @Napalm51: Rainews 'salva la legge di Macron sulle pensioni' Salva, capito? Un mondo di merda. -