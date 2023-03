Pd, Schlein verso nuovi capigruppo: Boccia e Braga in pole (Di martedì 21 marzo 2023) La telefonata di ieri tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini ha aperto ufficialmente il dossier assetti interni e capigruppo. In particolare sulle presidenze dei gruppi c'è un'accelerazione. E in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) La telefonata di ieri tra Ellye Stefano Bonaccini ha aperto ufficialmente il dossier assetti interni e. In particolare sulle presidenze dei gruppi c'è un'accelerazione. E in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Pd, Schlein verso nuovi capigruppo: Boccia e Braga in pole - MariaLu91149151 : RT @dantegiumanini: Primo strappo fra la ?@ellyesse? e ?@GiuseppeConteIT? Si cominciano a perdere pezzi strada facendo Avanti verso il 4%… - TV7Benevento : Pd, Schlein verso nuovi capigruppo: Boccia e Braga in pole - - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Pd: non è escluso che Schlein possa incontrare parlamentari dem domani, prima di partire per Bruxelles per il vertice Pse pr… - vivereitalia : Pd, Schlein verso nuovi capigruppo: Boccia e Braga in pole -