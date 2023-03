Pd, Schlein pensa ai nuovi capigruppo: Boccia e Braga ipotesi calde (Di martedì 21 marzo 2023) Si apre ufficialmente il totonomi per i capigruppo del nuovo Pd di Elly Schlein: se ne sarebbe discusso ancora una volta durante la telefonata di ieri tra la segretaria dem e Stefano Bonaccini. La svolta potrebbe arrivare in tempi ravvicinati. Prima del suo incontro con gli eurodeputati Pd, in programma domani, mercoledì 22 marzo, a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Si apre ufficialmente il totonomi per idel nuovo Pd di Elly: se ne sarebbe discusso ancora una volta durante la telefonata di ieri tra la segretaria dem e Stefano Bonaccini. La svolta potrebbe arrivare in tempi ravvicinati. Prima del suo incontro con gli eurodeputati Pd, in programma domani, mercoledì 22 marzo, a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lorella_Stagno : La #Schlein, oltre a fare comizi, manifestazioni scioperi, post strampalati e insultare il governo, pensa di fare a… - fulvioaloru : @Ao_estica_zz Pensa o che Bonaccini fosse migliore della Schlein e invece i PIDIOTI SONO FATTI CON LO STAMPO #PIDIOTICOGLIONI - SimonellaD : @VittorioXlater Proposte di legge e azione politica in generale. Quando mai Schlein e il pd hanno detto di voler da… - lvoir : RT @Siciliano741: @lageloni Come vota la Schlein sulle armi ? Cosa pensa del rigassificatore di Piombino? Cosa pensa dei rapporti con Calen… - Siciliano741 : @lageloni Come vota la Schlein sulle armi ? Cosa pensa del rigassificatore di Piombino? Cosa pensa dei rapporti con… -