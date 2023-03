Paul Grant morto | addio all' attore star di Harry Potter | malore improvviso alla stazione King' s Cross di Londra quella del film

(Di martedì 21 marzo 2023) Lutto per i fan die diWars ., caratterista noto per essere stato il capo degli Ewok nella saga di George Lucas , ha avuto uned è stato trasferito d'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Fartzilla : RT @Sara_fromArda: Paul Grant, #maloreimprovviso alla stazione di Londra: morto a 56 anni l'attore di Harry Potter e Star Wars https://t.co… - Sara_fromArda : Paul Grant, #maloreimprovviso alla stazione di Londra: morto a 56 anni l'attore di Harry Potter e Star Wars - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Paul Grant, malore improvviso alla stazione di Londra: morto a 56 anni l'attore di Harry Potter e Star Wars - leggoit : Paul Grant morto, addio all'attore star di Harry Potter: malore improvviso alla stazione King's Cross di Londra (qu… - SoniaLaVera : RT @Gazzettino: Paul Grant, malore improvviso alla stazione di Londra: morto a 56 anni l'attore di Harry Potter e Star Wars -

Lutto per i fan di Harry Potter e di Star Wars ., caratterista noto per essere stato il capo degli Ewok nella saga di George Lucas , ha avuto un malore a Londra ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Lì ne è stata dichiarata la ..., un attore apparso nei film di Star Wars e Harry Potter, è morto il 20 marzo 2023 all'età di 56 anni dopo essere stato trovato privo di sensi fuori dalla stazione ferroviaria di King's ...L'individuo, a cui era stato diagnosticato un nanismo, era alto un metro e ottanta; tuttavia, domenica è stata dichiarata la morte cerebrale ...

È morto l’attore Paul Grant: folletto in Harry Potter e Ewok in «Star Wars» Corriere della Sera

Lutto per i fan di Harry Potter e di Star Wars. Paul Grant, caratterista noto per essere stato il capo degli Ewok nella saga di George Lucas, ha avuto un malore a Londra ed è stato ...Paul Grant, interprete delle saghe Star Wars ed Harry Potter, è stato dichiarato morto il 20 marzo 2023 dopo essere stato trovato accasciato fuori dalla stazione di King's Cross a Londra giovedì scors ...