Pattinaggio artistico | Circuito Nazionale Inline 2023 | Paronetto e Ciacia vincono la tappa di Pieris

(Di martedì 21 marzo 2023) Comincia con una vittoria la stagionedi Sofia Paronoetto. La Campionessa del Mondo in carica si è infatti imposta con ampio margine in occasione della secondadel, competizione itinerante dia rotelle andata in scena a(Gorizia) lo scorso weekend. L’allieva di Paolo Colombo ed Elisa Boin ha preso il largo ottenendo il miglior riscontro sia in campo tecnico che nelle componenti del programma realizzando una performance composta da un triplo salchow e cinque salti doppi (tra cui un axel) valutata complessivamente 70.44 (32.64, 38.80), numeri destinati a salire di colpi nei prossimi appuntamenti. Al secondo posto si è piazzata invece Alessia Bilancioni, abile a confezionare un libero da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... joseseiperme : E lo sci??? E gli uomini che seguono il pattinaggio artistico??? - RegioneER : #SportValley. Settimana internazionale di #ciclismo ‘Coppi-Bartali’ da #Riccione a #Carpi e Campionati italiani di… - marty_out : @TOM_RIDDLE94 @zucamelo Quando finisce la prima piroetta la seconda è più stabile nell’arrivo. Io ti parlo comunque… - VivereRiccione : Settimana internazionale di ciclismo 'Coppi-Bartali' da Riccione a Carpi e Campionati italiani di pattinaggio artis… - OA_Sport : Pattinaggio artistico, Mondiali 2023: i favoriti del singolo maschile. Shoma Uno è quello da battere, Malinin ci pr… -

... la Settimana internazionale Coppi e Bartali di ciclismo dal 21 al 25 marzo da Riccione (RN) a Carpi (MO) e i Campionati italiani dia Reggio Emilia dal 23 al 26 marzo. Due ...La Nazionale Italiana didi figura è pronta a schierarsi sul ghiaccio della Super Arena di Saitama per l'edizione ... Tra le coppie dii debuttanti Sara Conti e Niccolò Macii, ......conduttrice ha concesso una lunga intervista in cui per la prima volta ha confessato di soffrire di forti dolori dovuti al fatto che da giovane per anni si è esercitata con il: ...

Pattinaggio artistico, Mondiali 2023: i favoriti delle coppie. Sfida USA-Giappone per l'oro, Conti-Macii si giocano il bronzo OA Sport

La Campionessa del Mondo in carica si è infatti imposta con ampio margine in occasione della seconda tappa del Circuito Nazionale Inline, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – Guignard/Fabbri a caccia ...