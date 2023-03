Passerini: "Spalletti quest'anno sta facendo un capolavoro, attenzione al Milan" (Di martedì 21 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan? È un Milan a due facce che sta rischiando di fallire l’obiettivo stagionale che è il piazzamento alla Champions League. Quello che preoccupa in casa Milan è questa mancata capacità di mettere a fuoco quelle che sono le priorità, ovvero il piazzamento Champions. Il Milan in questo momento sta rischiando grosso, la sua fortuna è che sbagliano anche le concorrenti. Io credo che sia soprattutto un problema di testa, poi ha cambiato modulo. Adesso sta mostrando di nuovo dei limiti, prende molti gol e ne segna pochi. Negli ultimi due mesi soltanto una volta ha segnato più di un gol in una partita. Ibrahimovic ha detto ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Carlos, giornalista del Corriere della Sera, ecco le sue dichiarazioni: “Il? È una due facce che sta rischiando di fallire l’obiettivo stagionale che è il piazzamento alla Champions League. Quello che preoccupa in casaa mancata capacità di mettere a fuoco quelle che sono le priorità, ovvero il piazzamento Champions. Ilino momento sta rischiando grosso, la sua fortuna è che sbagliano anche le concorrenti. Io credo che sia soprattutto un problema di testa, poi ha cambiato modulo. Adesso sta mostrando di nuovo dei limiti, prende molti gol e ne segna pochi. Negli ultimi due mesi soltanto una volta ha segnato più di un gol in una partita. Ibrahimovic ha detto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Passerini: 'Spalletti sta facendo un capolavoro, il Napoli è nettamente favorito sul Milan' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Passerini: 'Spalletti sta facendo un capolavoro, il Napoli è nettamente favorito sul Milan' - milanmagazine_ : ON AIR - Passerini: 'Spalletti sta facendo un capolavoro, il Napoli è nettamente favorito sul Milan' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Passerini: 'Spalletti sta facendo un capolavoro, il Napoli è nettamente favorito sul Milan' - apetrazzuolo : ON AIR - Passerini: 'Spalletti sta facendo un capolavoro, il Napoli è nettamente favorito sul Milan' -