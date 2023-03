Passa riforma pensioni di Macron Esplode la rabbia dei francesi

(Di martedì 21 marzo 2023) Sono mancati 9 voti per approvare la mozione di sfiducia nei confronti del governo di Elisabeth Borne presentata dal gruppo Liot all’Assemblea Nazionale. Le opposizioni hanno infatti raccolto 278 voti a favore, contro i 287 che ne servivano per l’approvazione che avrebbe comportato la caduta dell’esecutivo e l’invalidità delladelle. Si tratta comunque di un risultato negativo per l’esecutivo e il presidente Emmanuel. Una buona parte dei deputati gollisti, i Republicains, ha votato a favore andando contro le indicazioni del presidente del partito, Eric Ciotti. Il dibattito Elisabeth Borne “se ne deve andare” oppure “il presidente deve rimuoverla dall’incarico”, ha dichiarato subito dopo il voto Marine Le Pen, capogruppo Rn (estrema destra) all’Assemblea nazionale francese. Durante il dibattito la presidente dei ...

Ora si attende che il presidente Macron, finora riservato sul percorso tutto in salita della sua, prenda la parola per ritrovare sintonia con i francesi. Gli analisti osservano un " Paese ...Intanto, per ostacolare in extremis la, la sinistra ha imbastito pure un tentativo di ricorso al referendum. Da parte loro, i sindacati chiedono ai lavoratori di non rinunciare alla nuova ...Incontrando il presidente Macron all'Eliseo, la premier ha però fatto sapere di voler 'continuare' il suo percorso ed ha ribadito che 'ladelle pensioni è essenziale per il Paese'. Ora si ...

Il governo si salva per un soffio Passa la riforma. Ma esplode la rabbia Avvenire

Proteste ovunque, dall'Opéra a rue de Rivoli alla Bastiglia, ma anche in altre città del Paese contro la riforma delle pensioni ...L’esecutivo ottiene la fiducia per soli 9 voti. Approvata la contestata misura che vuole innalzare a 64 anni l’età per il ritiro dal lavoro. Poi la rivolta: blocchi e scontri in tutto il Paese ...