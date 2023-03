Parte la nuova edizione di Community Matching, il programma di Unhcr che abbina un volontario e un rifugiato. Obiettivo, l'integrazione (Di martedì 21 marzo 2023) «Una delle più grandi sfide per i rifugiati in Italia è quella dell’integrazione, di sentirsi cioè Parte di una comunità». Così Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l’Italia, spiega la nascita di Community Matching, il progetto realizzato con Refugees Welcome e Ciac onlus grazie al sostegno dell’Istituto Buddista Soka Gakkai attraverso i fondi dell’8×1000. Maria Grazia Betti, docente universitaria, e Sharbanu Haidari, rifugiata afghana: grazie a Community Matching, il progetto di Unhcr, Refugees Welcome e Ciac onlus, tra loro è nata una bella amicizia. Foto Dario Fatello. Il progetto, partito a fine 2021 a Bari, Torino e Roma, città alle quali si sono aggiunte Palermo, Milano, Napoli, Parma, nella nuova ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 marzo 2023) «Una delle più grandi sfide per i rifugiati in Italia è quella dell’, di sentirsi cioèdi una comunità». Così Chiara Cardoletti, rappresentanteper l’Italia, spiega la nascita di, il progetto realizzato con Refugees Welcome e Ciac onlus grazie al sostegno dell’Istituto Buddista Soka Gakkai attraverso i fondi dell’8×1000. Maria Grazia Betti, docente universitaria, e Sharbanu Haidari, rifugiata afghana: grazie a, il progetto di, Refugees Welcome e Ciac onlus, tra loro è nata una bella amicizia. Foto Dario Fatello. Il progetto, partito a fine 2021 a Bari, Torino e Roma, città alle quali si sono aggiunte Palermo, Milano, Napoli, Parma, nella...

