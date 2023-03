Parliamo del club dei ragazzi: perché gli uomini continuano a governare il mondo (Di martedì 21 marzo 2023) Esistono ancora nel mondo quegli elitari “club dei ragazzi” (“Boys club”), ovvero circoli maschili pieni di uomini potenti che ottengono sempre quello che vogliono grazie a intrighi di potere e contatti importanti. Questi “ragazzi” si proteggono a vicenda e mal sopportano il desiderio di uguaglianza delle donne e i loro tentativi di ottenere quel che spetta loro di diritto da generazioni. Se pensavate che questi circoli elitari fossero roba passata beh, vi sbagliavate di grosso. Martine Delvaux, nota femminista, con il suo libro Il club dei ragazzi: perché gli uomini continuano a governare il mondo (edito da Península) analizza con estrema minuziosità questi ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 marzo 2023) Esistono ancora nelquegli elitari “dei” (“Boys”), ovvero circoli maschili pieni dipotenti che ottengono sempre quello che vogliono grazie a intrighi di potere e contatti importanti. Questi “” si proteggono a vicenda e mal sopportano il desiderio di uguaglianza delle donne e i loro tentativi di ottenere quel che spetta loro di diritto da generazioni. Se pensavate che questi circoli elitari fossero roba passata beh, vi sbagliavate di grosso. Martine Delvaux, nota femminista, con il suo libro Ildeigliil(edito da Península) analizza con estrema minuziosità questi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Calvo a #DAZN: 'Ricorso al Collegio del #Coni? Non abbiamo sensazioni. Sicuramente oggi abbiamo una data e il gior… - fdragoni : Combattete eroici il fascismo che non c'è cantando #bellaciao. Parliamo di 100 anni fa. E non volete che vi si rico… - CarloCalenda : Ogni giorno, mentre parliamo del nulla, milioni di persone affrontano questo calvario. Ribadiamo: 10 mld per azzera… - n_silvestri1 : RT @bellucci_sofia: Parliamo del fatto che non ci credo che sia una delle cose più importanti della vita di tutti, ma mi sono appena ricord… - elisa_quattrini : RT @Nouhaila1212a: Parliamo del punto della situazione e della necessità di avere una visione più ampia del tutto #io8scrivo per #SBLab23… -