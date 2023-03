Parlami di te, la storia vera che ha ispirato il film (Di martedì 21 marzo 2023) Parlami di te, film diretto da Hervé Mimran nel 2018, racconta la storia vera di Christian Streiff, ex CEO di Airbus e di PSA Peugeot Citroën che nel 2008 venne colpito da un ictus e si ritrovò a dover ricalibrare tutta la sua esistenza, che prima era incentrata solo sul lavoro. Nel film Fabrice Luchini interpreta Alain Wapler, influente manager di una casa automobilistica che è ispirato a Streiff. In Parlami di te viene colpito da un ictus che compromette linguaggio e memoria, ma in vista di un importante evento come il Salone di Ginevra, invece di riposarsi, focalizza tutti i suoi sforzi per fare in modo che la presentazione dell’ultimo modello di auto presentato dalla casa automobilistica sia impeccabile. Si fa aiutare da Jeanne (Leïla Bekhti) una ortofonista che lo ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 21 marzo 2023)di te,diretto da Hervé Mimran nel 2018, racconta ladi Christian Streiff, ex CEO di Airbus e di PSA Peugeot Citroën che nel 2008 venne colpito da un ictus e si ritrovò a dover ricalibrare tutta la sua esistenza, che prima era incentrata solo sul lavoro. NelFabrice Luchini interpreta Alain Wapler, influente manager di una casa automobilistica che èa Streiff. Indi te viene colpito da un ictus che compromette linguaggio e memoria, ma in vista di un importante evento come il Salone di Ginevra, invece di riposarsi, focalizza tutti i suoi sforzi per fare in modo che la presentazione dell’ultimo modello di auto presentato dalla casa automobilistica sia impeccabile. Si fa aiutare da Jeanne (Leïla Bekhti) una ortofonista che lo ...

