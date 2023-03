(Di martedì 21 marzo 2023) AGI - "Hanno tappato una bocca, ma ne hanno aperte tante altre". L'omicidio deldei carabinieri Alfredo, avvenuto il 18 marzo del 1982 a Catania, non fu. "Quando vedo un teatro con quasi mille persone, tanti ragazzi - spiega all'AGI ilGiuseppe- mi rendo conto che sì, quel periodo è lontano, ma i ragazzi si immedesimano nella figura di mio padre e nel momento della mia testimonianza personale li sento vicini. Alcuni di loro li vedo cominciare a orbitare intorno alla nostra associazione". Alfredolasciò moglie e tre figli, in quei giorni di inizio primavera: Giovanni, Antonio e Giuseppe, quest'ultimo di soli di soli 7 anni. Catania era contesa tra le varie cosche mafiose: Santapaola, Pillera, Cappello, Ferlito erano i punti di riferimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : #Rampelli parla di “ coppie gay che spacciano un bambino per loro figlio”. Parole irricevibili, violente, traumatiz… - sulsitodisimone : Parla il figlio del maresciallo Agosta: 'Il suo sacrificio non fu vano' - i7185 : @GiovaQuez Scusate ma gli affari del figlio di Biden in Ucraina? Nessuno ne parla più? SVEGLIAAAAAAAA!!!!!!! - Albuspwbs : @Stronza Ma poi lei parla per sentito dire. Sicuramente la prima parola di suo figlio è stata “aiuto!”. E comprensibilmente, vedendola… - PattyPeixinha : @micioalato @PTovvv Parla una coi pronomi in inglese in bio: vada a chiedere a una donna col pene se le sforna un figlio. -

Il suo personaggioarabo: una lingua che conosce "No, per niente. Vivendo a Parigi è facile ... Farebbe un altro"Sì, perché no. Ma non decido io: sono le donne che decidono quando fare ...'Lo chiamavano 'Archivio' - spiega il- perché conosceva bene tutta la piazza mafiosa. Nei miei ricordi c'è una Fiat 127 di colore giallo, con cui percorrevamo la strada che da Catania porta a ...Bill rinnova a Liam l'avvertimento di fare attenzione a Deacon e ribadisce che per ile Hope ... Steffycon Taylor e dichiara guerra alle Logan per riprendersi suo padre. Sono tutti ...

Parla il figlio del maresciallo Agosta: "Il suo sacrificio non fu vano" AGI - Agenzia Italia

Stiamo parlando di Elisabetta Aportone, la figlia di Michele, il 71enne di San Donaci, unico imputato per il delitto. Secondo l’accusa, l’anziano avrebbe agito proprio perché non accettava il legame ...L'attore francese in copertina su Vanity Fair: dopo avere imparato che «famiglia allargata» significa «muoversi in equilibrio su una fune», racconta la sua nuova saggezza («non aspettate banane sotto ...