Parità di genere | le imprese inclusive fatturano il 23% in più

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? All’evento organizzato dall’ex ministra, Elena Bonetti, assieme a Comin & Partners, testimonianze di imprese che… - CLOLZ : Parità di genere? Ma per favore! Volevo comprare una 500 Abarth da 180 cv usata, perchè ci credevo davvero. Dispost… - AvvCanu : Parità di genere negli atti giudiziari: l’Accademia della Crusca dice sì al termine “avvocata” - GiuliettaVanni : @barabeke_it forse non era tanto parità_spicciola a dover essere cercata, ma RISPETTOSO_EQUILIBRIO, anche nel saper… - FabrizioTesseri : Magari leggetela tutta la risposta dell' @AccademiaCrusca a un quesito sulla parità di genere negli atti giudiziari… -

... in linea con la Strategia Nazionale per ladi2021/2026 e il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Cagliari, 21 marzo 2023 - La Giunta regionale, su proposta dell'...... ritenete che ladiconsista nella mera possibilità di partecipare alle ormai trite e ritrite logiche bellicistiche e di potere Alla leader del Pd Elly Schlein chiedo: si trova in ..."Per me il rispetto dei diritti e delladiè intimamente connesso alla mia identità, al rispetto dei diritti degli esseri umani. Quindi, non ci sarà nessuno arretramento sulla legge 194 perché in quest'Aula le leggi si ...