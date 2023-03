(Di martedì 21 marzo 2023) C'è un prima e un dopo Cutro nella comunicazione della premier, con l'effetto paradossale di un’eccessiva indulgenza su un dossier, l'immigrazione, in cui Bruxelles è più colpevole. Da parte di chi non ha mai esitato a renderla bersaglio, anche a sproposito

Paradosso Meloni: si allinea all'Europa proprio laddove l'Europa non ha una linea L'HuffPost

Il paradosso di un'eccessiva indulgenza e di un eccessivo allineamento ... Però è un atteggiamento che, se è vero che c'è una pressione "senza precedenti" (copyright Giorgia Meloni), non sposta, anzi ...Nell'ultima rivelazione Swg, continua l'effetto Schlein e la crescita dei dem. Fratelli d'Italia è largamente il partito con più consensi. Perde quasi un punto il M5s (oggi al 15,3). In calo anche FI ...