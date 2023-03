Papa Francesco manda padre Georg in Costa Rica: l'ex segretario di Ratzinger sarà nunzio apostolico in Costa Rica (Di martedì 21 marzo 2023) Destinazione Costa Rica. L'indiscrezione sul futuro di don Georg Gaenswein sta circolando in Vaticano, complice l'anticipazione di un sito spagnolo, Religion Digital. Papa Francesco - salvo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 marzo 2023) Destinazione. L'indiscrezione sul futuro di donGaenswein sta circolando in Vaticano, complice l'anticipazione di un sito spagnolo, Religion Digital.- salvo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'L'acqua non può essere oggetto sprechi o di abusi, o motivo di guerre, ma va preservata a beneficio nostro e delle… - Avvenire_Nei : - vaticannews_it : #PapaFrancesco ai giostrai: 'La vostra vocazione è seminare gioia'. Tutto questo ci ricorda “che non siamo fatti so… - ADM_assdemxmi : RT @Avvenire_Nei: L'udienza. #PapaFrancesco: la #Chiesa che non si rinnova è un pezzo da museo - cefevents : Il benvenuto di mamma Cinzia e papà Andrea per il piccolo Francesco in casa Graziano!!?????? #cefevents… -