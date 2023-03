Paolo Crepet: “L’utero in affitto mi fa venire i brividi. Non contano solo i genitori, ma anche i bambini” (Di martedì 21 marzo 2023) «La genitorialità non è un diritto dei soli genitori, ma deve corrispondere anche ai diritti dei nascituri. Vale per tutti, eterosessuali e omosessuali. Adottare è una cosa bella, ma complicata. È un tema che implica una scelta». SulL’utero in affitto e la maternità surrogata la posizione del professor Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e scrittore, è categorica e pur non avendo alcuna ispirazione politica non si muove lungo quella linea del “liberismo” etico che cavalca in queste settimane la sinistra italiana. In una lunga intervista a “Libero”, Crepet entra nel merito delle ipotesi: «La pratica delL’utero in affitto, quest’idea che si possa scegliere una mamma, mi fa venire i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) «Laalità non è un diritto dei soli, ma deve corrispondereai diritti dei nascituri. Vale per tutti, eterosessuali e omosessuali. Adottare è una cosa bella, ma complicata. È un tema che implica una scelta». Suline la maternità surrogata la posizione del professor, psichiatra, sociologo e scrittore, è categorica e pur non avendo alcuna ispirazione politica non si muove lungo quella linea del “liberismo” etico che cavalca in queste settimane la sinistra italiana. In una lunga intervista a “Libero”,entra nel merito delle ipotesi: «La pratica delin, quest’idea che si possa scegliere una mamma, mi fai ...

