Panino, birra e rutto: Farinetti sogna gli ultras per rilanciare FICO (Di martedì 21 marzo 2023) Alla fine gli ex comunisti si sono dimostrati meno “sufistiché” di quanto Oscar Farinetti si aspettasse. Alla Disneyland mondiale del cibo gourmet e bio di fianco all’inceneritore non si sono viste scapicollare masse di emiliani con l’acquolina in bocca. Tanto meno i milioni di turisti annunciati... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 21 marzo 2023) Alla fine gli ex comunisti si sono dimostrati meno “sufistiché” di quanto Oscarsi aspettasse. Alla Disneyland mondiale del cibo gourmet e bio di fianco all’inceneritore non si sono viste scapicollare masse di emiliani con l’acquolina in bocca. Tanto meno i milioni di turisti annunciati... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Il_Toscanello_2 : Panino, birra, sole e vista mare La pausa pranzo perfetta - BLVCKD4BI : tutti che si portano il pranzo da casa a lavoro mentre a me un dipendente sta portando il panino con la porchetta e la birra ho vinto io - aabx2 : domani fanno il satoshi spritz della mia zona in un locale che non accetta bitcoin, sto valutando se andarci comunq… - DigennalL : @AmaliaDecotone @Sara_fromArda Senza correlazione forse x la salsiccia o la birra.. oppure sarà stato effetto avver… - Vittoz88249903 : @Elewhatelse3 Venerdì a Napoli 2 pizze una margherita e una prosciutto 2 bottigliette d’acqua una frittata a e un d… -