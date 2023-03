Panda a Pandino - A giugno ledizione 2023 (Di martedì 21 marzo 2023) Visto il successo delle edizioni precedenti, addirittura con 939 vetture partecipanti nel 2022, torna l'evento Panda a Pandino, l'ormai celebre raduno dedicato alla Fiat Panda. L'appuntamento, ancora una volta, è indetto a ridosso dell'estate, ovvero nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 giugno. Tutti i modelli. Potranno prendere parte a questa kermesse tutti gli esemplari della piccola citycar, dalla prima generazione disegnata da Giugiaro a quella attuale, ormai da tempo disponibile anche in versione Hybrid, senza dimenticare le varie 4x4. Solo alle Panda, peraltro, sarà riservato nella mattinata di domenica l'accesso alla corte esterna del Castello Visconteo in quel di Pandino (Cremona), di fatto il momento clou delle due giornate. Tanti eventi. Parliamo di una settimana di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 marzo 2023) Visto il successo delle edizioni precedenti, addirittura con 939 vetture partecipanti nel 2022, torna l'evento, l'ormai celebre raduno dedicato alla Fiat. L'appuntamento, ancora una volta, è indetto a ridosso dell'estate, ovvero nelle giornate di sabato 17 e domenica 18. Tutti i modelli. Potranno prendere parte a questa kermesse tutti gli esemplari della piccola citycar, dalla prima generazione disegnata da Giugiaro a quella attuale, ormai da tempo disponibile anche in versione Hybrid, senza dimenticare le varie 4x4. Solo alle, peraltro, sarà riservato nella mattinata di domenica l'accesso alla corte esterna del Castello Visconteo in quel di(Cremona), di fatto il momento clou delle due giornate. Tanti eventi. Parliamo di una settimana di ...

