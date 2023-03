Pallanuoto | Champions League | pareggio con beffa per l’AN Brescia a Budapest

(Di martedì 21 marzo 2023) Decima giornata per il girone di qualificazione delladi: in Ungheria, contro l’OSC dinon va oltre unche sa sicuramente di. I lombardi, infatti, hanno dominato il match per lunghi tratti salvo poi essere raggiunti in un ultimo quarto da dimenticare sul 14-14, sprecando un vantaggio di quattro reti ad 8? dal termine. Migliori marcatori Stefano Luongo con quattro reti ed Edoardo Di Somma con tre. La compaginena resta comunque al comando del proprio raggruppamento a quota 25, pari con il Novi Beograd. Le parole dell’allenatore Sandro Bovo: “Abbiamo giocato tre tempi ad alto livello, poi abbiamo sbagliato tutto. Partita fisica e con tantissime espulsioni. ...

